Драма «Отец» получила приз зрительских симпатий на 48-м ММКФ

Подведены итоги 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Приз зрительских симпатий получила российская экшен-драма «Отец» режиссера Павла Иванова.

Фильм переносит зрителей в 1942 год. В центре сюжета — сибирский охотник Гавриил Собинов. Узнав, что его сын Семен пропал без вести на фронте, мужчина решает сам отправиться на передовую добровольцем, чтобы во что бы то ни стало найти ребенка.

Картина выйдет в широкий прокат уже 7 мая. Фильм создан при поддержке Министерства культуры РФ, дистрибьютором выступает «НМГ Кинопрокат».

Победители ММКФ

Главную награду фестиваля — приз за лучший фильм — забрала индийская лента «Страсть» режиссера Фазиля Разака. В российском кинематографе также отметили Антона Бильжо, который был признан лучшим режиссером за фильм «Выготский», а сыгравший в нем актер Сергей Гилев получил статуэтку за лучшую мужскую роль.

Приз за лучшую женскую роль уехал в Индию к артистке Амрутхе Кришнакумар за кинокартину «Страсть».

Специальный приз жюри достался проекту «Воздаяние», созданному кинематографистами Испании и Румынии.

В конкурсе «Русские премьеры» победу одержала лента Виктора Шамирова «Температура вселенной».

Лучшим документальным фильмом жюри признало работу «Долгий путь домой» китайского режиссера Сюйсун Чжэна, при этом постановщик картины «Машенька» Валерия Гай Германика получила специальное упоминание экспертов.

Среди короткометражных лент лучшим стал южнокорейский проект Ань Хуэйлиня под названием «Нигде — и все же где-то».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время создания фильма «Отец» Павел Иванов ориентировался на молодое поколение, чтобы кинокартина в первую очередь была понятна и интересна им.

