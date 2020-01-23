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Фанаты ополчились на Бейонсе за отсутствие в новой коллекции одежды размеров ХХL

, 23:35 | Сергей Зеленский Видео 43

Несмотря на это, вещи под брендом были раскуплены как горячие пирожки за считанные часы.

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Фото, видео: Instagram @_beyhive_ontherun2_, @beyonce

Американская певица Бейонсе подверглась резкой критике со стороны фанатов с крупными габаритами, которые не нашли в ее новой коллекции одежды Ivy Park размеров больше XL.

Вещи знаменитого бренда, которые поп-исполнительница создает в коллаборации с Adidas, поступила в продажу 18 января и разошлись как горячие пирожки в течение нескольких часов.

Но многие поклонники артистки не смогли себе ничего подобрать, так как попросту не нашли свой размер. Они выплеснули свой гнев и разочарование в соцсетях.

«Adidas же делает одежду для полных людей, и меня действительно раздражает, что в их коллекции с Бейонсе таких размеров нет», — написал один из них.

«Очень глупое решение. Исследование рынка было проведено из рук вон плохо», — добавил другой.

Однако нашлись и те, кто попытался защитить 38-летнюю певицу от нападок.

«О чем спор? Других проблем нет? Нет вашего размера — купите у другого бренда», — возмутился фанат.

«А почему собственно Ivy Park должен вам угождать? Может, своей фигурой займетесь?» — поддержал его другой.

Первая коллекция Ivy Park, которая по замыслу певицы посвящена женщинам с активным образом жизни, вышла весной 2016 года. Лицом рекламной кампании является сама Бейонсе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бренд Victoria's Secret впервые начал сотрудничать с полными моделями.

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