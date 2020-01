Фанаты ополчились на Бейонсе за отсутствие в новой коллекции одежды размеров ХХL

Американская певица Бейонсе подверглась резкой критике со стороны фанатов с крупными габаритами, которые не нашли в ее новой коллекции одежды Ivy Park размеров больше XL.

Вещи знаменитого бренда, которые поп-исполнительница создает в коллаборации с Adidas, поступила в продажу 18 января и разошлись как горячие пирожки в течение нескольких часов.

Но многие поклонники артистки не смогли себе ничего подобрать, так как попросту не нашли свой размер. Они выплеснули свой гнев и разочарование в соцсетях.

«Adidas же делает одежду для полных людей, и меня действительно раздражает, что в их коллекции с Бейонсе таких размеров нет», — написал один из них.

«Очень глупое решение. Исследование рынка было проведено из рук вон плохо», — добавил другой.

Beyoncé is facing backlash for not being inclusive with her new Adidas X Ivy Park collection. The sizes for the collection only go up to a size XL.⁰⁰



🗣Do you think it should be mandatory for clothing companies to make plus-sizes? pic.twitter.com/tjX7xvocij