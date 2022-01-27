День Святой Нины: что можно и категорически нельзя делать 27 января

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Валентин Черников
Валентин Черников Валентин Черников Журналист 41 081

На Руси верили, что этот день необходимо посвятить труду.

День Святой Нины: что можно и категорически нельзя делать 27 января

Фото: Lampada.in.ua; www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo, Alexander Farnsworth, CHROMORANGE / Bilderbox, Martin Poole

27 января православные верующие чтят память грузинской царицы Нины. В IV веке она ввела в своей стране христианство. По преданию, на это ее благословил сам Всевышний, а Дева Мария вручила ей крест из виноградных лоз.

На Руси в этот день было принято ухаживать за домашним скотом. Животных чистили, обращались к ним с ласковыми словами, угощали свежим хлебом и овощами, убирали за ними хлев. В народе говорили: «На святую Нину порадуй скотину».

Что можно делать 27 января

Также сегодня рекомендуется высадить семена на рассаду, заняться уборкой по дому. Также день благоприятствует бизнесу и в дальнейшем сулит прибыль от начатых 27 января дел.

Что нельзя делать 27 января

Сегодня нельзя долго спать и лениться. Ходило поверье, что святая накажет лодырей неприятностями.

Не стоит выяснять отношения с родственниками, обижаться, ссориться с соседями и кем бы то ни было. Иначе обиды обратятся против вас самих, говорили в народе.

Не рекомендуется даже повышать голос, чтобы нечисть на крики не прилетела. А чтобы не накликать несчастье, лучше поостеречься выносить из дома мусор и стричься.

Приметы на 27 января

  • Если деревья покрылись инеем — жди тепла;
  • Белые облака сегодня — к стуже;
  • Если в морозный день идет снег, будет потепление;
  • На закате появился столб солнечного света — готовься к морозам.

Ранее 5-tv.ru писал, что почему на Татьянин день строго запрещено пить.

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