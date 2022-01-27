День Святой Нины: что можно и категорически нельзя делать 27 января
На Руси верили, что этот день необходимо посвятить труду.
Фото: Lampada.in.ua; www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo, Alexander Farnsworth, CHROMORANGE / Bilderbox, Martin Poole
27 января православные верующие чтят память грузинской царицы Нины. В IV веке она ввела в своей стране христианство. По преданию, на это ее благословил сам Всевышний, а Дева Мария вручила ей крест из виноградных лоз.
На Руси в этот день было принято ухаживать за домашним скотом. Животных чистили, обращались к ним с ласковыми словами, угощали свежим хлебом и овощами, убирали за ними хлев. В народе говорили: «На святую Нину порадуй скотину».
Что можно делать 27 января
Также сегодня рекомендуется высадить семена на рассаду, заняться уборкой по дому. Также день благоприятствует бизнесу и в дальнейшем сулит прибыль от начатых 27 января дел.
Что нельзя делать 27 января
Сегодня нельзя долго спать и лениться. Ходило поверье, что святая накажет лодырей неприятностями.
Не стоит выяснять отношения с родственниками, обижаться, ссориться с соседями и кем бы то ни было. Иначе обиды обратятся против вас самих, говорили в народе.
Не рекомендуется даже повышать голос, чтобы нечисть на крики не прилетела. А чтобы не накликать несчастье, лучше поостеречься выносить из дома мусор и стричься.
Приметы на 27 января
- Если деревья покрылись инеем — жди тепла;
- Белые облака сегодня — к стуже;
- Если в морозный день идет снег, будет потепление;
- На закате появился столб солнечного света — готовься к морозам.
Ранее 5-tv.ru писал, что почему на Татьянин день строго запрещено пить.
Читайте также
93%
0.30 89.15
0.22
Нашли ошибку?