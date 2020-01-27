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Татьяна Лазарева стала жертвой телефонных мошенников

, 4:24 | Валентин Черников 10

Юмористка рассказала, как лишилась средств с банковских карт, доверившись аферистам.

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Фото, видео: Instagram @lazarevatut; ТАСС / Красильников Станислав

Жертвой мошенников стала Татьяна Лазарева. В соцсетях юмористка рассказала, что злоумышленники вынудили ее выдать номера своих банковских счетов.

53-летняя телеведущая отдыхает в Испании, где учится ее дочь Антонина. При этом она остается на связи и отвечает на звонки. Так, ей якобы позвонили из банка. Сотрудник на том конце разговаривал вежливо и использовал верную терминологию. С ним Лазарева общалась около трех часов и не заподозрила обмана. Молодой человек рассказал, что с ее счета могут украсть средства. В панике Татьяна выдала ему данные трех кредитных карт.

«Чувствую себя дебилом и идиотом. Все мы много раз слышали, что мошенники по телефону могут спросить номера карточек, и что нельзя им этого говорить. У меня в четверг сняли деньги со всех моих трех счетов российских банков», — цитирует юмористку портал «СтарХит».

Аферисты не успели освоить все средства звезды. Служба безопасности банка вовремя обратила внимание на участившиеся операции и заблокировала один из счетов. К этой ситуации знаменитость отнеслась с юмором, отметив высокий уровень подготовки преступников.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Шац рассказала о сложных отношениях с Татьяной Лазаревой.

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