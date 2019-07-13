«Это еще развивающаяся история» — Михаил Шац об отношениях с Татьяной Лазаревой

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Супруги живут в разных странах и слухи об их разводе регулярно будоражат как поклонников артистов, так и недоброжелателей.

Фото : ТАСС/Фадеичев Сергей

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Михаил Шац, известный широкой публике по телешоу «Хорошие шутки» и «Слава Богу, ты пришел!», которые он вел вместе с супругой Татьяной Лазаревой, после нескольких лет перерыва снова вернулся на СТС. Но уже без жены. Татьяна живет с младшей дочерью в Испании и слухи о разводе пары, которая прожила вместе два десятка лет, появляются в СМИ регулярно. Но Михаил в очередном интервью опроверг эту информацию. По его словам, его отношения с супругой — еще развивающаяся история.

«Вся семейная жизнь — это сборище компромиссов, и этот предел наукой еще не изучен. Наши отношения с Татьяной — как раз пример такого компромисса. Двадцать лет брака очень изменили нас обоих. Мне сложно в нескольких словах охарактеризовать то, что у нас происходит сейчас, могу сказать, что это еще развивающаяся история», — сказал Шац в интервью интернет-порталу WomanHit.

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«Это еще развивающаяся история» — Михаил Шац об отношениях с Татьяной Лазаревой

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