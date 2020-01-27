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В России стартовал киберпонедельник

, 7:46 Эфирная новость 36

Киберпонедельник — это массовая онлайн-распродажа с большими скидками на самые различные товары интернет-магазинов — как крупных, так и небольших.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / kati; 5-tv.ru

В России стартовал киберпонедельник. Это крупнейшая акция, которую проводят отечественные интернет-магазины. Если верить рекламе, скидки на некоторые товары и услуги сегодня могут достигать 70%.

По прогнозам, в этом году россияне потратят около шести миллиардов рублей. Особым спросом по-прежнему пользуется электроника и бытовая техника, детские товары и одежда.

Впрочем, эксперты напоминают — «киберпонедельник», как и «черную пятницу», часто используют для обмана покупателей. Случается, что под видом «бешеных скидок» и «грандиозных распродаж» предлагают товары даже дороже их обычной стоимости. Поэтому прежде чем оформить заказ, россиянам советуют внимательно изучить все предложения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что неизвестный смартфон из Китая оказался самым мощным в мире.

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