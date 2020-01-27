Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы

Совместное фото Елизаветы Боярской с отцом потрясло поклонников «главного мушкетера страны». Актриса разместила в Instagram снимок со своей семьей в честь 40-летия ее родного брата Сергея. Ему она посвятила трогательное поздравление.

Однако внимание фанатов звездной четы привлек народный артист. В кадре он стоял без фирменных атрибутов — шляпы и очков. В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел. Отдельные фолловеры забеспокоились его состоянием.

Instagram @lizavetabo

«Отец болен?»

«Как будто другой человек»;

«Берегите его», — обратились подписчики к Елизавете.

В прошлом году Д’Артаньян отечественного кино говорил, что собирается покинуть сцену и больше не будет сниматься. Актер хочет больше времени уделять своим внукам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боярский рассказал о знакомстве с композитором Дунаевским.