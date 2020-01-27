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Под Нижневартовском КАМАЗ сбил инспектора ДТП — момент происшествия

, 12:16 | Анастасия Игонина 113

Предположительно, полицейский вышел на дорогу, чтобы остановить автомобиль.

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Фото, видео: ВКонтакте @chp186

Инспектора ДПС сбил КАМАЗ под Нижневартовском во время исполнения служебных обязанностей.

В социальных сетях появился ролик с последствиями происшествия — мужчина в полицейской форме и спецжилете лежит на земле на боку. Также в сети опубликовано видео, на котором запечатлен непосредственно момент ДТП. Запись сделана авторегистратором одного из участников дорожного движения.

ВКонтакте @chp186

КАМАЗ появляется в кадре, выезжая с соседней полосы. Он по диагонали пересекает проезжую часть и съезжает на обочину. Слева от КАМАЗа можно заметить инспектора, который падает на асфальт. К нему незамедлительно подбегает второй инспектор.

По предварительной информации, сотрудник ДПС вышел на дорогу с целью остановки автотранспорта — на записи видно, как за несколько секунд до происшествия на встречную полосу для обгона выезжает легковой автомобиль. Возможно, именно его маневр и стал причиной ДТП. О состоянии здоровья пострадавшего пока ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что автобус с 45 гражданами Монголии съехал с трассы в кювет в Алтайском крае.

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