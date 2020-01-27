Полиция нашла мать брошенных в Шереметьево детей

Полицейские Хабаровского края нашли мать мальчиков, брошенных в одиночестве в аэропорту Шереметьево.

По словам уполномоченной по правам ребенка региона, женщина не знала о сложившейся ситуации. С мужем она в разводе и с детьми не виделась. Сейчас вопрос об их дальнейшей судьбе решают социальные службы.

Двоих напуганных мальчиков пяти и восьми лет накануне обнаружили в одном из терминалов московского аэропорта. В столице детей бросил отец — Виктор Гаврилов.

«24 января отец забрал документы из школы старшего сына, объясняя тем, что они меняют место жительства, переезжают в Москву, где якобы у него есть квартира, а работу он найдет. Это то, что стало известно на данный час», — рассказал глава пресс-службы администрации города Комсомольск-на-Амуре Иван Лаврентьев.

Вместе с детьми горе-отец оставил полный пакет документов, включая их школьные дневники, а также записку, где признался в финансовых трудностях и просил позаботиться о сыновьях. Полицейские сейчас разыскивают мужчину, решается вопрос о привлечении его к ответственности за оставление в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.