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Полиция нашла мать брошенных в Шереметьево детей

, 9:23 | Светлана Шевченко 433

Показания матери пролили свет на произошедшую ситуацию, причем с неожиданной стороны.

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Фото, видео: ТАСС/Лысцева Марина, 5-tv.ru

Полицейские Хабаровского края нашли мать мальчиков, брошенных в одиночестве в аэропорту Шереметьево.

По словам уполномоченной по правам ребенка региона, женщина не знала о сложившейся ситуации. С мужем она в разводе и с детьми не виделась. Сейчас вопрос об их дальнейшей судьбе решают социальные службы.

Двоих напуганных мальчиков пяти и восьми лет накануне обнаружили в одном из терминалов московского аэропорта. В столице детей бросил отец — Виктор Гаврилов.

«24 января отец забрал документы из школы старшего сына, объясняя тем, что они меняют место жительства, переезжают в Москву, где якобы у него есть квартира, а работу он найдет. Это то, что стало известно на данный час», — рассказал глава пресс-службы администрации города Комсомольск-на-Амуре Иван Лаврентьев.

Вместе с детьми горе-отец оставил полный пакет документов, включая их школьные дневники, а также записку, где признался в финансовых трудностях и просил позаботиться о сыновьях. Полицейские сейчас разыскивают мужчину, решается вопрос о привлечении его к ответственности за оставление в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

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