В Охотском море потеряна связь с судном «Энигма Астралис»

В Охотском море потеряна радиолокационная связь с судном «Энигма Астралис». В Росморречфлоте объявили о начале поисковой операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Сегодня, 9:09 | Светлана Шевченко Происшествия Срочная новость 133
В Росморречфлоте объявили о начале поисковой операции.
В Охотском море потеряна радиолокационная связь с судном «Энигма Астралис». В Росморречфлоте объявили о начале поисковой операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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