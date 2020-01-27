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  4. В Охотском море потеряна связь с судном «Энигма Астралис»

В Охотском море потеряна связь с судном «Энигма Астралис»

, 9:09 | Светлана Шевченко Срочная новость 133

В Росморречфлоте объявили о начале поисковой операции.

В Охотском море потеряна радиолокационная связь с судном «Энигма Астралис». В Росморречфлоте объявили о начале поисковой операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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