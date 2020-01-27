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Видео: самолет с пассажирами выехал на городскую дорогу в Иране

, 11:30 | Анастасия Игонина 67

Пилот борта не смог сохранить контроль над управлением воздушным судном.

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Фото, видео: Twitter @Entekhab_News, @FS801209

В Иране самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и оказался посреди городской улицы. Очевидцы делятся видеозаписями с места событий в социальных сетях.

Инцидент произошел в городе Махшахр. По данным местных изданий, по техническим причинам пилот борта не смог справиться с управлением — это и привело к выезду воздушного судна за пределы ВПП.

На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что лайнер перегородил проезжую часть в городе. Выходить людям пришлось по крылу самолета или спрыгивая через передний выход прямо на землю. На борту оказалось много пассажиров с маленькими детьми — их из салона выносили на руках. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самолет из Хабаровска готовится к посадке из-за сообщения о минировании.

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