Видео: самолет с пассажирами выехал на городскую дорогу в Иране

В Иране самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и оказался посреди городской улицы. Очевидцы делятся видеозаписями с места событий в социальных сетях.

Инцидент произошел в городе Махшахр. По данным местных изданий, по техническим причинам пилот борта не смог справиться с управлением — это и привело к выезду воздушного судна за пределы ВПП.

На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что лайнер перегородил проезжую часть в городе. Выходить людям пришлось по крылу самолета или спрыгивая через передний выход прямо на землю. На борту оказалось много пассажиров с маленькими детьми — их из салона выносили на руках. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самолет из Хабаровска готовится к посадке из-за сообщения о минировании.