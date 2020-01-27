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Видео: неизвестный выстрелил в окно автобуса в Перми

, 11:12 | Анастасия Игонина 65

У стекла, в которое попала пуля, сидел человек.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, ВКонтакте @podslushanoperm

Неизвестный выстрелил в автобус с пассажирами в Перми. Инцидент произошел 26 января.

Видеозаписями с последствиями стрельбы поделились пассажиры пострадавшего общественного транспорта. По предварительной информации, неизвестный выстрелил в окно автобуса, когда тот находился на остановке «Браво». Дыру пришлось спешно заклеивать скотчем и обрывками бумаги.

Судя по опубликованным кадрам, выстрел разбил стекло на задней площадке — в этом месте расположено дополнительное сидение, установленное боком к ходу движения. В момент стрельбы на нем находился пассажир. Пуля чудом не попала в затылок мужчины, пройдя мимо головы. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Германии мужчина открыл огонь по жителям города Рот-ам-Зе.

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