«Слишком по-детски»: В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ

Победа российских фигуристок, занявших весь пьедестал на Чемпионате Европы в программе женского одиночного катания, вызвала возмущение в Германии. Как отмечает «Экономика сегодня», в стране возлагали большие надежды на 23-летнюю Николь Шотт, однако ей отдали лишь 13-е место. В то же время 16-летняя Алена Косторная, 15-летняя Анна Щербакова и ее ровесница Александра Трусова образовали тройку лидеров соревнований.

После этого спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф разразился критикой в адрес российских спортсменок.

«Для меня это слишком по-детски. Я не думаю, что это так хорошо для спорта», — отметил он.

Специалист также усомнился в успехе дальнейшей карьеры молодых фигуристок, занявших пьедестал в европейском первенстве. Рассуждая на эту тему, он вспомнил Алину Загитову, которая приостановила свою профессиональную деятельность уже в 17 лет.

Комментируя достижения России в фигурном катании, он сравнил их с «фабрикой» по производству спортсменов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские фигуристки заняли весь пьедестал в соревнованиях по одиночному катанию на чемпионате Европы в австрийском Граце. Соревнования завершились 26 января.