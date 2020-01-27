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«Слишком по-детски»: В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ

, 12:38 | Карина Бернтгольц 100

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф раскритиковал выступления спортсменок из РФ на соревнованиях в австрийском Граце.

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Фото, видео: ТАСС/Бобылев Сергей, /nph / Hafner via www.imago-images.de

Победа российских фигуристок, занявших весь пьедестал на Чемпионате Европы в программе женского одиночного катания, вызвала возмущение в Германии. Как отмечает «Экономика сегодня», в стране возлагали большие надежды на 23-летнюю Николь Шотт, однако ей отдали лишь 13-е место. В то же время 16-летняя Алена Косторная, 15-летняя Анна Щербакова и ее ровесница Александра Трусова образовали тройку лидеров соревнований.

После этого спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф разразился критикой в адрес российских спортсменок.

«Для меня это слишком по-детски. Я не думаю, что это так хорошо для спорта», — отметил он.

Специалист также усомнился в успехе дальнейшей карьеры молодых фигуристок, занявших пьедестал в европейском первенстве. Рассуждая на эту тему, он вспомнил Алину Загитову, которая приостановила свою профессиональную деятельность уже в 17 лет.

Комментируя достижения России в фигурном катании, он сравнил их с «фабрикой» по производству спортсменов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские фигуристки заняли весь пьедестал в соревнованиях по одиночному катанию на чемпионате Европы в австрийском Граце. Соревнования завершились  26 января.

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