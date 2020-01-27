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«Волшебный момент»: Пегова нежно вспомнила день, когда родилась ее дочь

, 12:53 | Анастасия Игонина 326

Актриса трогательно поздравила дочь с 14-летием.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Ирина Пегова трогательно поздравила с днем рождения свою дочь. Татьяне исполнилось 14 лет 27 января.

На своей странице в Instagram актриса опубликовала фотографию бирки, с которой ее новорожденная дочь лежала в роддоме. Ирина с большим теплом и нежностью вспоминает день, когда Таня появилась на свет.

«Когда на дворе шел 2006 год и стоял дикий, трескучий мороз, когда буквы в паспорте говорили, что фамилия у меня Орлова, цифры кричали, что мне 27 лет, а стрелки на часах показывал 15.45… В тот самый момент, волшебный момент, на свете появился новый человек, девочка, Танюша, моя сладкая дочка», — пишет Пегова.

Instagram @pegovairina

В сторис аккаунта артистка показала, как готовится к важной дате. Ночью, пока дочь спала, Ирина подготовила для нее композицию из воздушных шаров.

«Чем занимаются мамашки ночью, когда их детям исполняется 14 лет?» — задала риторический вопрос Ирина.

Поклонники бурно отреагировали на трепетную публикацию и присоединились к поздравлениям юной Татьяны с ее праздником. Наследнице Пеговой пожелали вырасти и сохранить положительные качества, которыми славится ее мама.

«Поздравляю! Пусть, как мама, будет такой же жизнерадостной!»

«Поздравляю вашу доченьку, пусть растет здоровой, умной, красивой — вся в маму», — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пегова в платье с эффектным декольте очаровала поклонников.

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