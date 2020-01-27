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Как снимали кино в блокадном Ленинграде

, 16:55 Эфирная новость 54

В павильонах «Лентехфильма» собирали уникальные учебные короткометражки и для массового зрителя, и для солдат.

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Фото, видео: ТАСС / ИТАР-ТАСС/Архив, 5-tv.ru

В блокадном Ленинграде, несмотря на истощение и холод, кипела работа не только на военных заводах. В городе активно снимали кино. В павильонах «Лентехфильма» собирали уникальные учебные короткометражки и для массового зрителя, и для солдат — в том числе, по тактике боя.

В копилке наград — немало медалей за уникальные комбинированные съемки. Фантастической картине Павла Клушанцева, «Планета бурь», снятой в Ленинграде, аплодировали в голливуде, называя фильм — крестным отцом «Звездных войн». Но есть в архивах студии и кадры, что без всяких спецэффектов и сегодня пробирают до мурашек!

Корреспондент Максим Облендер о киновкладе в общую победу. Подробности в репортаже.

В копилке наград «Лентехфильма» немало медалей за уникальные комбинированные съемки. Фантастической картине Павла Клушанцева «Планета бурь», снятой в Ленинграде, аплодировали в Голливуде, называя фильм крестным отцом «Звездных войн». Но есть в архивах студии кадры, что без всяких спецэффектов и сегодня пробирают до мурашек!

Это тоже находка «лентехфильмовцев» – возить в суровые морозы штатив на санках. Машин не выделяли, все 872 дня блокады студия работала в условиях холода, голода, часто без электричества, рассказывает режиссер Юрий Серов. Операторов закрепляли прямо за военными частями. Главное оружие – камера и кинопленка. 

«Снимали учебные фильмы. Например, один из таких фильмов – «Боец, береги обувь и ноги». Как заматывать портянки, в частности», – рассказывает режиссер студии «Леннаучфильм» Юрий Серов. 

Незамысловатые мини-сюжеты показывали в кинотеатрах перед сеансами. Вот ленинградцев учат разбивать огороды. 

«На каждом буквально клочке земли это было и вот в скверах, везде где можно было покопать – везде кто-то что-то сажал», – вспоминает жительница блокадного Ленинграда Наталья Ветошникова. 

Наталья Борисовна фильма про огороды не помнит, но подтверждает – многие кинотеатры в войну работали. Только ей, спортсменке, хотелось не в кино, а на теннисный корт. А с голодом помогали бороться две маленькие грядки, разбитые прямо на стадионе, где она работала. 

И во многом благодаря этим двум грядкам она выжила, более того, в 1943 году здесь, на стадионе «Петровский», тогда стадионе Ленина, спортсменка снова взяла в руки ракетку на соревнованиях. И это в городе, который каждый день обстреливали с воздуха. 

А «Лентехфильм» уже снимал новое обучающее видео: как тушить зажигательные бомбы. Каждый ленинградец знал – справиться с такой несложно, достаточно просто ухватить длинными щипцами и опустить в ведро с песком. 

Как учили в фильме – так и делал. Среди тощих мальчишек Володя Шилинский был самым легким – его страховали, привязав веревкой за ногу. Потихоньку, по кровле, он полз к плюющейся огнем бомбе. 

«Крыша и там окно. И я там сидел. Когда бомбу бросали – за хвост ее берешь и спокойно бросаешь в бочку. И она долго там горит», – рассказывает блокадник, артист Большого санкт-петербургского государственного цирка Владимир Шилинский-Лерре. 

Спустя 76 лет после снятия блокады в музейных архивах и эти кадры 1984 года.

«А можно я вспомню, мы тогда выбежали на улицу, целовали всех, как сумасшедшие. Что блокада снята! Это я помню великолепно. – А вы что делали? – Я снимал танковый бой в районе Кингисеппа, а вечером у нас был праздничный ужин. С водкой!» 

Сотрудники нынешнего «Леннаучфильма» теперь сами герои кинохроники. А их кадры, их фильмы и сказанные под запись слова, – часть общего вклада в победу великого города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о памятных мероприятиях, посвященные полному снятию блокады Ленинграда, которые уже прошли в Санкт-Петербурге.

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