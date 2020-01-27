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Памятные мероприятия, посвященные полному снятию блокады Ленинграда, прошли в Санкт-Петербурге

, 15:51 Эфирная новость 78

Тысячи людей почтили память жертв блокады и героических защитников города на Неве.

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Фото, видео: ТАСС/ Ковалев Петр, 5-tv.ru

27 января в России отмечают Ленинградский День Победы. 76 лет назад город на Неве был полностью освобожден от фашистской блокады. Цветы и венки возложили на Пискаревском кладбище Петербурга — самом большом братском захоронении Второй мировой. Там покоится полмиллиона человек — это жертвы блокады и воины Ленинградского фронта. Тысячи людей пришли к мемориалу, чтобы почтить их память.

«Когда видишь этот нескончаемый поток людей, уверена, которые испытывают такие же чувства. Все мы приходим, чтобы отдать дань памяти людям, чья мирная жизнь была трагически оборвана блокадой», – сказала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Цветы и венки легли к мемориальной доске и у знаменитого дома номер 14 по Невскому проспекту — там, где на стене сохранилась историческая надпись об опасности артобстрела.

Рано утром на стрелке Васильевского острова зажглись факелы на Ростральных колоннах. В память о блокадных днях в полдень прозвучал традиционный выстрел из пушки Петропавловской крепости.

На площади Победы цветы возложили к Монументу героическим защитникам Ленинграда, там встал почетный караул.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что блокада Ленинграда была спланирована фашистской Германией еще в мае 1941 года.

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