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  4. «Это не мечта, а придурь»: Боярский высказался о поздних родах

«Это не мечта, а придурь»: Боярский высказался о поздних родах

, 15:35 | Карина Бернтгольц 6 448

В эфире программы на федеральном канале российский актер оценил желание женщин заводить детей в преклонном возрасте.

Фото: ТАСС/Терещенко Михаил

Российский актер Михаил Боярский в эфире программы на НТВ оценил идею женщин заводить детей в преклонном возрасте. Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», признался, что не видит в данной идее ничего хорошего.

«В старости родить ребенка — это не мечта, а придурь. Мне это точно не нужно. Если такой вопрос будет поднят, значит, есть проблемы с головой», — резко ответил Боярский на вопрос журналиста о готовности завести еще одного ребенка.

По мнению артиста, затея женщин рожать в зрелом возрасте абсолютно бесперспективна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы на новом фото, которое на своей странице в Instagram опубликовала его дочь Елизавета.

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