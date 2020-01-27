«Это не мечта, а придурь»: Боярский высказался о поздних родах

Российский актер Михаил Боярский в эфире программы на НТВ оценил идею женщин заводить детей в преклонном возрасте. Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», признался, что не видит в данной идее ничего хорошего.

«В старости родить ребенка — это не мечта, а придурь. Мне это точно не нужно. Если такой вопрос будет поднят, значит, есть проблемы с головой», — резко ответил Боярский на вопрос журналиста о готовности завести еще одного ребенка.

По мнению артиста, затея женщин рожать в зрелом возрасте абсолютно бесперспективна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы на новом фото, которое на своей странице в Instagram опубликовала его дочь Елизавета.