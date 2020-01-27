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  4. Путин поручил кабмину продлить маткапитал до конца 2026 года

Путин поручил кабмину продлить маткапитал до конца 2026 года

, 14:18 | Светлана Шевченко Срочная новость 58

Глава государства подписал указы, темы которых были обозначены в послании Федеральному собранию.

Владимир Путин поручил кабинету министров продлить действие закона по маткапиталу до 31декабря 2026 года.

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