Владимир Путин поручил кабинету министров продлить действие закона по маткапиталу до 31декабря 2026 года.
Путин поручил кабмину продлить маткапитал до конца 2026 года
Сегодня, 14:18 | Светлана Шевченко Общество Срочная новость 58
Глава государства подписал указы, темы которых были обозначены в послании Федеральному собранию.
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