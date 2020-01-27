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СКР предъявил обвинение командиру ВСУ по делу об обстреле кладбища в Донбассе

, 17:02 | Сергей Зеленский 33

Украинский полковник Дмитрий Кащенко объявлен в розыск.

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Фото, видео: СК РФ

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение командиру бригады Вооруженных сил Украины Дмитрию Кащенко в рамках уголовного дела об обстреле в декабре 2019 года кладбища в Донбассе, в ходе которого был ранен мирный житель.

Гражданину Украины вменяется в вину организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, 25 декабря 2019 года Кащенко по приказу вышестоящего командования организовал прицельный обстрел из минометов кладбища, расположенного в поселке Шахты города Горловки. В результате обстрела мирный житель получил ранения.

«При этом Кащенко в силу занимаемой должности было известно, что применение подобного оружия по целям, расположенным в пределах населенных пунктов, может повлечь за собой массовую гибель гражданских лиц и масштабные разрушения объектов жизнеобеспечения», — добавила представитель СКР.

Принимаются меры по розыску Кащенко, а также других лиц, причастных к этому обстрелу.

Ранее замглавы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Сергей Кривонос заявил, что Вооруженные силы Украины должны готовиться к силовому сценарию возвращения Донбасса.

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