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  4. Замглавы СНБО Украины призвал армию готовиться силовому возвращению Донбасса

Замглавы СНБО Украины призвал армию готовиться силовому возвращению Донбасса

, 23:39 | Светлана Александрова Видео 62

Сергей Кривонос перечислил меры, которые должны предшествовать политическому решению.

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Фото, видео: ТАСС / Zuma

Тема:
Украинский кризис 362

Вооруженные силы Украины должны готовиться к силовому сценарию возвращения Донбасса. Об этом заявил в интервью одной из радиостанций замглавы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Сергей Кривонос.

«Вариант не исключается, если будет принято политическое решение. А мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой по освобождению нашей, подчеркиваю, нашей земли», — цитирует Кривоноса УНИАН.

Он также перечислил комплекс мероприятий, которые должны предшествовать принятию такого решения. Это усиление санкций в отношении России, создание на Украине системы территориальной обороны и усиление наступательных способностей армии.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев разработал пять сценариев реинтеграции неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей, однако раскрывать детали этих планов не стал.

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