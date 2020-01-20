Замглавы СНБО Украины призвал армию готовиться силовому возвращению Донбасса

Вооруженные силы Украины должны готовиться к силовому сценарию возвращения Донбасса. Об этом заявил в интервью одной из радиостанций замглавы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Сергей Кривонос.

«Вариант не исключается, если будет принято политическое решение. А мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой по освобождению нашей, подчеркиваю, нашей земли», — цитирует Кривоноса УНИАН.

Он также перечислил комплекс мероприятий, которые должны предшествовать принятию такого решения. Это усиление санкций в отношении России, создание на Украине системы территориальной обороны и усиление наступательных способностей армии.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев разработал пять сценариев реинтеграции неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей, однако раскрывать детали этих планов не стал.