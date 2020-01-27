«Помыла голову и стала красивой»: роскошная Варнава выложила новое фото

Екатерина Варнава выложила новое фото, выполненное в черно-белой стилистике. Девушка радует фанатов остроумными шутками в комментариях к фотографиям в блоге — знаменитость не упускает возможность продемонстрировать свое шикарное чувство юмора.

Недавно, Варнава решила выдать свою житейскую мудрость за слова знаменитой Коко Шанель.

«Хочешь быть красивой — помой голову (Коко Шанель)», — написала актриса.

Instagram @kativarnava

Над правдивым изречением фанаты Екатерины конечно посмеялись, однако поспешили заявить, что для фотосессии артистка приложила куда больше усилий, чем просто вымыла волосы. Невооруженным глазом видно, как над образом звезды фильма «Восемь первых свиданий» трудилась целая группа людей.

Стилист оформил роскошные волосы Варнавы в модную укладку, визажист нанесла игривый мейкап — подвела глаза черными угловатыми стрелками, губы подчеркнула яркой помадой. Последние штрихи остались за фотографом, который убрал легкие неровности кожи в фотошопе и довел образ Екатерины до идеала.

Но даже этот факт не помешал поклонникам теледивы восхититься ее красотой — многие отметили, что не видят разницы между снимками из студии и домашними фото звезды.

«Катенька красавица, обожаю ее!»;

«Как всегда, шикарна!»;

«Вау! Это Катя или Марлен Дитрих?», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Варнава задремала в самолете с открытым ртом.