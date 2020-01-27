Премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание правительства по вопросам профилактики и контроля за распространением опасной инфекции. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Роспотребнадзору поручено за два дня создать план по профилактике коронавируса.

«Михаил Мишустин провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции. Обсуждались меры по предупреждению распространения болезни, вызванной новым коронавирусом, а также вопросы организации мероприятий по профилактике инфекции», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава правительства поручил регулярно информировать о результатах мониторинга ситуации с распространением смертельно опасной инфекции для своевременного доклада президенту Росси Владимиру Путину. Также планируется создание штаба, в который вошли заместители премьер-министра, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.