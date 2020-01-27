Без освободителей: в Польше прошли мероприятия в память об узниках Освенцима

27 января вспоминают еще одну важную страницу второй мировой войны — освобождение узников Освенцима. Два преступления с одной бесчеловечной сущностью.

Жителей Ленинграда нацисты морили голодом и бомбили, заключенных концлагеря расстреливали, травили газом. В Польше, где проходят основные памятные мероприятия, добавляют истории новых красок — стараются не говорить, что лагерь освобождала Красная Армия. Вставляют уклончивое — «солдаты украинского фронта».

Но о том, что это прежде всего, советские солдаты помнят сами бывшие узники Освенцима и это гораздо важнее, считает Николай Иванов, он работает в Польше.

Пан Боротниковский искренне недоумевает — почему польские власти не пригласили на памятные мероприятия в Освенциме президента России.

«По-моему, президент Путин, как лидер страны, которая освобождала Освенцим, обязательно должен здесь быть, в такой важный день, в такую важную годовщину — 75 лет. Жалко, что его нет здесь», — говорит Богдан Боротниковский.

Именно Советский союз рассказал миру об ужасах «фабрики смерти» в Освенциме. Когда передовые части 1-го Украинского фронта 27 января 1945-го взломали ворота лагеря, они обнаружили чуть больше семи тысяч узников — истощенных, оставленных умирать отступающими немцами.

На территории только одного лагеря Аушвиц-2 Биркенау — нашли четыре газовых камеры и четыре крематория. В которых, по разным оценкам, нацисты уничтожили от 1,5 до четырех миллионов евреев, поляков, русских, цыган и представителей других народов.

Игорь Малицкий из Харькова помнит, как немцы заставили его и других детей выносить трупы из газовой камеры. И он нашел выжившего младенца на груди у женщины.

«Я его вынес и говорю: „дас кинд ист нихт тот“. Он взял его и бросил об землю. Мертвым», — вспоминает Малицкий.

На памятной церемонии в Освенциме — делегации 30 стран мира. Президенты, короли, принцы, премьер-министры государств, в том числе тех, кто находился в годы войны по другую сторону фронта. Российский президент официальное приглашение не получил.

Зато в Польше с распростертыми объятиями встречают президента Украины. Страны, где проходят факельные шествия в честь Бандеры.

«К сожалению, даже годовщина таких серьезных событий и трагедии в истории не только Польши, а всего мира, используется для политической демонстрации», — говорит политолог Томаш Янковский.

На церемонии в Освенциме — ни слова о России. О вкладе Красной армии в освобождение лагеря смерти. Но политическая конъюнктура — сиюминутна. Память — вечна.