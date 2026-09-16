Сикорский опозорился во время интервью, говоря о России

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

У главы польского МИД возникли проблемы с географией.

Сикорский опозорился во время интервью

Фото: Reuters/Karina Hessland

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Сикорский назвал Польшу единственной пограничной страной с Россией и Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна является единственным государством в Европе, которое имеет общие границы с Россией и Украиной, однако при этом не упомянул Белоруссию. Об этом глава польского МИД сообщил в интервью «Европейской правде».

«Польша — единственная страна в Европе, которая граничит как с Россией, так и с Украиной», — сказал министр.

По этой причине Сикорский считает, что Варшава также должна принимать участие в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

При этом Белоруссия также имеет границы с Россией и Украиной, а кроме того, граничит с Польшей, Литвой и Латвией.

Ранее Сикорский заявлял, что Польша в случае возможного нападения со стороны России смогла бы быстро одержать победу. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал такие высказывания нелепыми.

По словам депутата, глава польского внешнеполитического ведомства своими заявлениями якобы устраивает «клоунады» вокруг темы победы над Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова прокомментировала заявления Радослава Сикорского о возможном исходе гипотетического конфликта с Россией. Официальный представитель МИД РФ назвала слова главы польского внешнеполитического ведомства проявлением «русофобии головного мозга». Также Захарова ранее заявляла о наличии у польского министра «русофрении».

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