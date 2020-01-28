Владимир Путин встретился с гендиректором Агентства стратегических инициатив

Агентство стратегических инициатив преступило к выполнению послания президента. По поручению главы государства там разрабатывают меры поддержки предпринимателей, которые занимаются развитием технологий в России. Об этом Владимиру Путину рассказала глава АСИ Светлана Чупшева. Она также доложила о запуске интернет-ресурса по обмену лучшими региональными практиками — с акцентом на выполнение нацпроектов.

«Сегодня там собрано 87 практик регионов по направлениям: здоровье и образ жизни, качество городской среды, социальной сферы. В наших образовательных форматах за прошлый год прошли где-то 1 миллион 400 тысяч детей и подростков. Это такие проекты, Вы о них знаете, «Билет в будущее», которому вы дали старт, проекты, связанные с профориентацией, «Кадры будущего для регионов», — рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

АСИ готовит национальный рейтинг инвестиционного климата регионов. Выясняют, где он наиболее благоприятен. Результаты объявят на Петербургском экономическом форуме.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин поручил кабмину продлить маткапитал до конца 2026 года.