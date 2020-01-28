С чего начинается «Путь к успеху»? В Сочи стартовала Всероссийская конференция

В Сочи в образовательном центре «Сириус» открылась Всероссийская конференция, на которой обсуждают стратегию сопровождения молодых талантов.

Над ней работают видные ученые, представители научных и образовательных организаций Москвы и Петербурга, а также крупнейших высокотехнологичных компаний нашей страны.

Как распознать талант в самом раннем возрасте, развивать уникальные способности ребенка и найти свое призвание в будущем — в сочинском «Сириусе» ответы на эти вопросы наравне со светилами науки ищут и молодые дарования. С чего начинается «Путь к успеху» теперь знает и корреспондент МИЦ «Известия» Кирил Сергеев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин встретился со студентами и выпускниками центра «Сириус» в Сочи.