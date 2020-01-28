Бывшая в употреблении косметика: экономия, экология или опасность для здоровья?

Россию захватывает мода на чужую косметику. Настоящий бум на средства красоты, бывшие в употреблении, произошел все в Японии. Идея таких секонд-хендов проста — новая косметика дорогих марок — далеко не всем по карману, а вот б/у обойдется уже в десятки раз дешевле. И желающих купить подержанные тени или помаду нашлось немало не только в Японии, но и в США и Европе. Сомнительная мода оказалась не чужда и россиянкам. Корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова узнала о новом бьюти-тренде. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Японию покорили армейские кальсоны из СССР.