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Бывшая в употреблении косметика: экономия, экология или опасность для здоровья?

, 9:03 Эфирная новость 20

В разных странах мира наблюдается рост популярности подержанных теней, помад и других средств для макияжа.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Reinhard Rohner; 5-tv.ru

Россию захватывает мода на чужую косметику. Настоящий бум на средства красоты, бывшие в употреблении, произошел все в Японии. Идея таких секонд-хендов проста — новая косметика дорогих марок — далеко не всем по карману, а вот б/у обойдется уже в десятки раз дешевле. И желающих купить подержанные тени или помаду нашлось немало не только в Японии, но и в США и Европе. Сомнительная мода оказалась не чужда и россиянкам. Корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова узнала о новом бьюти-тренде. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Японию покорили армейские кальсоны из СССР.

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