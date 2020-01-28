Тренд родом из СССР: Японию покорили армейские кальсоны

Японию покорили армейские кальсоны родом из СССР. Именно эта деталь, такая привычная в гардеробе советского военного, стала в Стране восходящего солнца новым модным трендом. За наши подштанники местные покупатели готовы выложить на аукционах любую сумму. И дело тут не только в том, что японцы придумали, как стильно обыграть кальсоны в повседневной жизни. Прежде всего, они оценили удобство, качество и экологичность. Ведь пошито советское исподнее на 100% из натуральных материалов, без синтетики.

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