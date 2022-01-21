ТОП-5 знаков зодиака, под которыми рождаются самые красивые люди

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Светлана Александрова
Светлана Александрова Светлана Александрова Журналист 48 348

Красота — понятие субъективное, тем не менее астрологи составили рейтинг созвездий, которые наиболее сильно влияют на привлекательность.

ТОП-5 знаков зодиака, под которыми рождаются самые красивые люди

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Janus, Alicia Clarke, Iryna Shpulak, imagefruit, Oleksiy Maksymenko

Хотя красота — понятие субъективное, а судить о ней по дате рождения — идея неоднозначная, астрологи все-таки составили рейтинг знаков зодиака, под которыми рождаются самые красивые женщины.

На первое место они поставили Льва. Красавицы, появившиеся на свет под этим созвездием, привлекают внимание противоположного пола стилем, классом и любовью к демонстративной роскоши. Как правило, они четко осознают свою красоту, а потому уверены в себе.

Женщины-Близнецы многогранны и любят менять имидж, интригуя тем самым окружающих и поддерживая интерес к себе. В дополнение к внешней привлекательности с ними редко бывает скучно.

Раки обычно обладают неброской красотой и выглядят скромницами. Но, как и их стихия — вода, уж если они просочились в душу мужчины, «высушить» ее будет нелегко.

Женщины-Весы отличаются красивым лицом и руками, а также артистичностью. Однако их часто подводит манера одеваться. Если решить эту проблему удается, к ногам такой дамы будет готов упасть весь мир.

Рожденные под знаком Скорпиона чаще всего обладают экзотической красотой. В дополнение к этому они сексуальны, остры на язык и любят бросать вызов окружающим. Таких женщин приходится добиваться. А то, что достается с трудом, как известно, всегда ценится больше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мешает разбогатеть представителям разных знаков зодиака.

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ТОП-5 знаков зодиака, под которыми рождаются самые красивые люди

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