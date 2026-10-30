Квартиры нет, долг есть: петербуржцу заблокировали счета из-за ЖКХ в Мурманске

Петербуржцу приписали чужой долг за ЖКХ в Мурманске, где он никогда не был

Жителю Петербурга заблокировали счета в связи с требованием оплатить коммунальные услуги за жилье в Мурманске. Примечательно, что в этом городе он никогда не жил и даже не бывал, недвижимости в собственности у него тоже нет. Об этом казусе мужчина рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

По его словам, задолженность накопилась за 2020–2021 годы, ее размер — около 29 тысяч рублей. О приписанном ему долге мужчина узнал лишь через несколько лет, столкнувшись с ограничениями по банковскому счету по судебному решению.

«Я даже в Мурманске никогда не был. Я был прописан в городе Кандалакша. Просто мне интересно, откуда управляющая компания из города взяла мои идентифицированные данные», — поделился он.

Сначала банк заблокировал порядка 20 тысяч рублей. Позже ограничения сняли, но около 500 рублей все же списали. В бумагах исполнительного производства указана именно эта сумма, тогда как остаток долга там не фигурирует.

Мужчина намерен добиваться пересмотра решения суда, вынесенного в 2021 году. Он уже обратился в суд и ожидает копию судебного акта, чтобы понять обстоятельства дела и наметить дальнейшие шаги. Кроме того, он пожаловался в Генеральную прокуратуру и Министерство юстиции.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как распознать поддельную квитанцию ЖКХ. В первую очередь стоит проверить имя, фамилию и отчество, реквизиты плательщика и код — он должен совпадать с предыдущими квитанциями. Мошенники часто вписывают чужие данные.

Особое внимание нужно уделить банковским реквизитам. Если получатель или данные в QR-коде отличаются от привычных, это признак обмана. Также следует сверить площадь, адрес и название управляющей компании с прежними квитанциями. При сомнениях — звонить напрямую в обслуживающую организацию.

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