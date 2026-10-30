«Было страшно»: онкобольная Алена Рапунцель рассказала об ухудшении состояния

Онкобольная Алена Рапунцель рассказала о чувствительности в ногах

Для 29-летней Алены Рапунцель, которая борется с раком четвертой стадии, лечение обернулось новым испытанием. Бывшая участница «Дома-2» снова оказалась в больнице из-за пневмонии, а после введения одного из препаратов столкнулась с пугающими симптомами. О том, что ей пришлось пережить, блогер рассказала в социальных сетях.

По словам Алены, в стационар она вернулась около недели назад. Компьютерная томография показала выраженное воспаление легких, а температура в течение трех дней поднималась до 40 градусов.

«Мне сделали КТ, которое показало значительное воспаление. Температура 40 градусов держалась три дня — я думала, что сойду с ума. Было очень плохо», — призналась Рапунцель.

Врачи взяли анализы, мазки и посевы, а также провели бронхоскопию, чтобы установить возбудителя инфекции. Первоначальное лечение антибиотиками широкого спектра не помогло. Тогда медики назначили другой препарат, заранее предупредив пациентку о его возможной токсичности. Лекарство вводили медленно, чтобы наблюдать за реакцией организма.

Первые тревожные симптомы появились прямо во время процедуры. У Алены начали неметь язык и рот, закружилась голова, возникла сильная слабость, а кончики пальцев потеряли чувствительность.

«Сначала у меня стали неметь язык и рот, но об этом меня тоже предупредили, поэтому я была более-менее готова к таким ощущениям. Во время всего введения я чувствовала слабость, у меня кружилась голова, немели кончики пальцев», — рассказала блогер.

Но самое страшное, по словам Рапунцель, произошло после капельницы. Когда она захотела в туалет, выяснилось, что ноги буквально не держат ее. Даже несколько шагов давались с трудом, поэтому пришлось просить помощи у медсестры.

На этом неприятности не закончились. Взяв телефон, чтобы написать лечащему врачу, девушка обнаружила, что не может прочитать сообщения. Буквы исчезли из поля зрения, а мелкие предметы и все, что находилось рядом, слилось в размытую картинку.

«В какой-то момент у меня началась настоящая внутренняя истерика», — призналась Рапунцель.

Ночами Алена боялась вставать с постели и ждала утра, чтобы сходить в туалет с помощью медперсонала. По ее словам, чувствительность и зрение начали восстанавливаться спустя два дня.

Однако первое время ей все еще приходилось передвигаться вдоль стен, чтобы не упасть. Из-за тяжелой реакции препарат отменили.

Рапунцель объяснила, что из-за лечения онкологического заболевания организм стал особенно уязвимым.

«Было страшно потерять чувствительность в ногах, руках и лице. Все осложнения, связанные с последствиями химиотерапии, очень опасны. Иммунитета нет: ты цепляешь все вирусы, которые сложно лечить. Это уже вторая пневмония за три месяца. В прошлый раз я перенесла ее намного легче. Думаю, тогда мой иммунитет был сильнее», — рассказала Алена.

Еще одна проблема, с которой столкнулась блогер, связана с венами. Рапунцель показала руки, перебинтованные после медицинских процедур, и объяснила, что вены не выдерживают постоянных вмешательств. Когда у нее стоял центральный катетер, вводить препараты было проще. Теперь медперсоналу приходится искать новые места для доступа к венам и накладывать компрессы на поврежденные участки.

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