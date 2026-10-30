В Индии балет «Жар-птица» представили в новой интерпретации на фестивале «Алина»

Волшебство музыки Стравинского и магия движений лучших гимнасток и танцоров мира объединились на сцене культурного центра в Мумбаи.

В Индии прошел легендарный фестиваль «Алина». Для тысяч зрителей ожила сказка «Жар-птица» — уникальная постановка, где переплелись художественная гимнастика, театр танца и цирковые номера. И это под аккомпанемент Симфонического оркестра Большого театра с Валерием Гергиевым. Такого в мире еще не было!

За каждым мгновением этого чуда — колоссальный труд большой команды и личное участие главы благотворительного фонда Алины Кабаевой.

Тесное взаимодействие олимпийской чемпионки и крупнейших меценатов Азии укрепляет дружбу и открывает для наших стран новые сферы сотрудничества. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов увидел восторг зрителей и вместе с ними наслаждался каждой минутой шоу!

Это не соревнование и не просто танец.

История, в которой нет ни слова. Лишь музыка Стравинского, пластика и предметы, которые в руках гимнасток становятся то огнем, то пером, то крылом. Впервые за всю историю международный детский благотворительный фестиваль художественной гимнастики «Алина» проходит в Азии. Индия гостеприимно распахивает двери.

«Цель нашего представления — показать неразрывную связь искусства и спорта с их традициями и динамикой развития. Мы хотим удивить вас и сделать вас поклонниками не только классического искусства, но и российской народной культуры. И, конечно, познакомить вас с таким уникальным видом спорта, как художественная гимнастика», — сказала олимпийская чемпионка, глава благотворительного фонда Алина Кабаева.

Алина Кабаева когда-то придумала этот фестиваль и все эти годы остается его душой. Ее обращение к залу слышат тысячи человек, которые ждут волшебных мгновений, тем более что здесь и царит атмосфера чуда.

Партер, верхние ярусы, аншлаг. В зале очень много совсем юных гимнасток, тех, кто только еще делает первые шаги в художественной гимнастике.

Здесь — история, которая родилась далеко от Индии, совсем в другой культуре. Больше ста лет назад мир впервые увидел «Жар-птицу» — и вот теперь в Мумбаи ее новое воплощение.

«Это первый такой проект в мире. Художественная гимнастика находится на сцене и показывает все свои интересные элементы, трюки, повороты, прыжки, равновесия, броски, риски именно на сцене театра», — сказала хореограф-постановщик фестиваля «Алина» Ирина Зеновка.

Огонь в этой сказке зажигает абсолютная чемпионка России 2024 года, чемпионка мира и Европы Лала Крамаренко — в образе огненной птицы!

«Здесь я практически 25–30 минут нахожусь на площадке, на сцене. И это тоже в новинку», — сказала участница фестиваля «Алина» Лала Крамаренко.

Спектакль про добро и зло, о любви и свободе. О человеке, который готов пройти испытания ради того, что ему дорого. История, понятная без перевода. И звучит она не в записи, в зале — симфонический оркестр Большого театра под управлением всемирно известного дирижера — маэстро Валерия Гергиева.

«Я думаю, что это очередной шаг для Индии. В чем-то это большая новинка, потому что в каждой стране по-своему воспринимают, что такое театр», — сказал народный артист России, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев.

Здесь у каждого своя школа! Иван-царевич — солист Большого театра Даниил Потапцев. Он знает балетную партию и музыку наизусть, но здесь многое иначе.

«Мне приходится делать и чуть-чуть современного танца, чуть-чуть мячик подержать даже приходится», — сказал участник фестиваля «Алина», солист Большого театра Даниил Потапцев.

Много нового и для Марии Борисовой — абсолютной чемпионки России 2025 года и чемпионки мира. В Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Маша освоила безупречное исполнение своей программы, тут — работу в дуэте.

«Хореографы и постановщики привносят поддержки. Даниил меня поднимает наверх. Я думаю об артистической стороне — и это сложнее, чем какая-то физическая сторона», — сказала участница фестиваля «Алина» Мария Борисова.

Яна Заикина — чемпионка Европы, победитель клубного чемпионата мира — здесь выступает точно по советам олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

«Мы делаем все от души, красиво, для зрителей, чтобы всем понравилось», — сказала участница фестиваля «Алина» Яна Заикина.

Заколдовывает всех этих прекрасных дев Кощей. Его стража — артисты балета «Тодес». Индийская публика в полном восторге от спектакля.

«Я бы с удовольствием вернулась сюда еще раз, чтобы посмотреть его снова», — сказала одна из зрительниц.

«Было очень здорово!» — поделилась ее дочь.

«Шоу было потрясающим, мне очень понравилось», — сказала еще одна юная зрительница.

Именно такого эффекта и добивались при подготовке фестиваля, когда Алина Кабаева на каждой репетиции чувствовала музыку и проживала вместе с гимнастками каждое движение, чтобы открыть в спортсменках и показать миру всю гармонию и грацию.

«Индия — это страна с глубокой, с древней самобытной культурой. И находиться здесь и показывать такой прекрасный балет для нас большая честь. Большое спасибо за приглашение, за гостеприимство и за организацию», — сказала Алина Кабаева.

Эту сказку зрителям подарил благотворительный фонд Алины Кабаевой, который оплатил перелет, проживание всех участников, работу большой команды. А приглашение поступило от компании Reliance Мукеша Амбани и его супруги Ниты. Это, пожалуй, самые известные меценаты и благотворители Индии.

«Для нас большая честь приветствовать вас сегодня. Вы продолжаете оказывать большое влияние, открывая новые возможности для молодых талантов благодаря своему фонду и фестивалю „Алина“», — сказала основатель и глава Культурного центра Ниты Мукеш Амбани в Мумбаи Нита Мукеш Амбани.

В этом спектакле участвуют и гимнастки из Индии — для них это еще и возможность встретиться с кумиром — Алиной Кабаевой. Благодаря олимпийской чемпионке и такому обмену искусством художественная гимнастика в Индии имеет все шансы выйти на новый уровень.

«Она прекрасная гимнастка. Я испытываю к Алине Кабаевой огромное уважение», — сказала индийская гимнастка Шубхашри Муре.

Сказка заканчивается, тьма отступает, а чудо остается. В Индии много историй о бессмертной птице, и, наверное, поэтому русская Жар-птица здесь не чужая. Искусство не требует перевода: достаточно света и точного движения.

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