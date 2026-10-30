Жильцы жаловались месяцами: лифт рухнул в многоэтажке в Тульской области

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 31 0

Управляющая компания бездействует, оправдывая это финансовым положением.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Месяцы жалоб закончились падением лифта в доме в Тульской области

Жильцы многоэтажки в Туле жаловались на неисправные лифты, но дождаться решения проблемы не смогли. Вечером в доме № 10А на Новомосковской улице кабина одного из подъемников резко рухнула в шахту. По словам жителей, о неполадках они сообщали управляющей компании не раз. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Один из жильцов рассказал, что в момент происшествия лифт стоял, а затем раздался звук, похожий на обрыв тросов, после чего кабина резко опустилась. Внутри никого не было. Мужчина также вспомнил, что накануне при выходе из этого же лифта на 21-м этаже услышал посторонний шум.

Второй лифт в доме не работает уже около полугода. В переписке от 12 октября управляющая компания (УК) сообщала, что восстановить его пока не удается. Если ремонт окажется невозможен, потребуется новая деталь, стоимость которой обещали озвучить на собрании жильцов.

Ранее УК также объясняла, что капитальный ремонт лифта не входит в расходы на содержание дома, так как вопрос финансирования необходимо решать на общем собрании собственников. Теперь жильцы вновь столкнулись с последствиями проблем, на которые, как они утверждают, указывали месяцами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Москвы также произошел инцидент с лифтом, однако внутри кабины находился человек. Мужчина чудом остался жив после падения подъемника в шахту с седьмого этажа.

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