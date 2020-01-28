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Во «Внуково» в зоне вылета горит автобус

, 6:53 | Алиса Маркова Срочная новость 92

На месте ЧП работают четыре пожарных расчета.

Фото: Известия / Андрей Эрштрем

В столичном аэропорту «Внуково» в зоне вылета горит автобус. По данным 5-tv.ru, на месте ЧП сейчас работают четыре пожарных расчета. По уточненным данным, произошло возгорание в моторном отсеке на площади 1,5 квадратных метров. Людей в автобусе не было, никто не пострадал. Пожарным удалось в считанные минуты потушить огонь. Сейчас причины произошедшего уточняются.

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