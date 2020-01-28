Во «Внуково» в зоне вылета горит автобус

В столичном аэропорту «Внуково» в зоне вылета горит автобус. По данным 5-tv.ru, на месте ЧП сейчас работают четыре пожарных расчета. По уточненным данным, произошло возгорание в моторном отсеке на площади 1,5 квадратных метров. Людей в автобусе не было, никто не пострадал. Пожарным удалось в считанные минуты потушить огонь. Сейчас причины произошедшего уточняются.