В столичном аэропорту «Внуково» в зоне вылета горит автобус. По данным 5-tv.ru, на месте ЧП сейчас работают четыре пожарных расчета. По уточненным данным, произошло возгорание в моторном отсеке на площади 1,5 квадратных метров. Людей в автобусе не было, никто не пострадал. Пожарным удалось в считанные минуты потушить огонь. Сейчас причины произошедшего уточняются.
Во «Внуково» в зоне вылета горит автобус
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На месте ЧП работают четыре пожарных расчета.
Фото: Известия / Андрей Эрштрем
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