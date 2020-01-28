МИД Японии не комментирует задержание в России журналиста Kyodo

Министерство иностранных дел Японии не комментирует инцидент с задержанием в декабре в России журналиста информационного агентства Kyodo, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Нам известно, что в прошлом году 25 декабря журналист агентства Kyodo был задержан местными правоохранительными органами. У него выяснили цели сбора информации (для его материала), а затем он был отпущен, и на следующий день он покинул страну», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве Японии отметили, что воздерживаются от «раскрытия каких-либо дипломатических контактов по этому поводу».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гражданин Японии был задержан в России за попытку получения секретных данных. Целью интересов подданного страны Восходящего солнца были материалы о российском военном потенциале.