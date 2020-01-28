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«Чем больше экстрима, тем лучше»: Гоша Куценко о том, где черпает вдохновение

, 9:14 | Карина Бернтгольц 20

Российский актер в интервью 5-tv.ru поделился подробностями своей работы и досуга.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Известный российский актер Гоша Куценко в интервью 5-tv.ru рассказал о своем рабочем графике. По словам звезды, у него очень мало свободного времени. Впрочем, по его мнению, в бешеном темпе живут большинство артистов. Куценко обратил внимание на некий парадокс: он убежден, что активная, насыщенная жизнь дает знаменитостям некий заряд энергии, поскольку при столкновении с препятствиями у любого человека словно открывается второе дыхание.

«Актерам, чем больше экстрима, тем лучше. Все лучшие спектакли играются, когда ты болеешь — это все знают. Это нормально, это такой довесок. Это, как гроза у летчика», — отметил актер.

Для Гоши Куценко работа — это источник вдохновения. Однако, даже несмотря на это, он не забывает отдыхать от съемок и получать удовольствие от других любимых занятий.

«Я заставляю себя наслаждаться малым. Я люблю общение с друзьями, общение с людьми, которые у меня вызывают эмоции. Я дорожу ими. Я люблю работу, которая меня вдохновляет. Она сигнализирует мне о моей перспективе. Для меня очень важно мое состояние души и то, чем я вдохновлен», — признался артист.

Ранее Куценко рассказал о съемках в сериале #Яжотец.

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