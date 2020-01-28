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«Начиналась истерика, ржал, текли слезы»: Гоша Куценко рассказал о съемках #Яжотец

, 8:41 | Карина Бернтгольц 46

Известный российский актер дал интервью 5-tv.ru, в котором поделился интересными подробностями о работе в кино.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Популярный российский актер Гоша Куценко в интервью 5-tv.ru рассказал о съемках в комедийном сериале #Яжотец, где он играет главного героя-блогера. По словам звезды, на данный момент уже сняты несколько эпизодов кинокартины. Больше всего ему запомнилась работа над одной из сцен, где его персонаж произносит длинный монолог.

Как признался Куценко, он не мог собраться в течение 40 минут. Каждый раз, когда актер доходил до определенной реплики, он не мог сдержать смех, и приходилось записывать все новый и новый дубль.

«Я кололся, и оба дня это были такие эпизоды, когда я ржал. Видимо, от усталости. И мы придумали такую мизансцену, я там придумал еще один ход. И когда его сделали, не буду раскрывать карты, я просто смеялся тупо и все. От реплики, одной реплики. Она была написана кем-то от фонаря, но она была настолько абсурдистская», — вспомнил Куценко.

Артист отметил, что сюжет вызывал у него настолько бурные эмоции, что справиться с ними было трудно. Даже после того, как режиссер прикрикнул на него, звезда продолжал смеяться и плакать в одно и то же время. Впрочем, спустя некоторое время полностью войти в образ у Куценко все-таки получилось.

«Мы реально дублей десять снимали. Я кричал на площадке, просил режиссера: обидьтесь на меня. <…> 40 минут я не мог сыграть эту сцену, я собирался, шел дальше, доходил до этого момента, где я с дрелью пробивал руку, и наступал капец. У меня начиналась истерика, я ржал, слезы текли», — поделился актер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гоша Куценко планировал стать президентом Украины.

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