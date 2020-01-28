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Виталий Гогунский закрутил роман с бывшей стриптизершей

, 9:26 | Василий Заика 30

Звезда сериала «Универ» начал встречаться с уроженкой села Топчиха Алтайского края.

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Фото, видео: Instagram @nastya.liberman, @gogunskv

Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский закрутил роман с бывшей стриптизершей Анастасией Разовой, более известной в сети под псевдонимом Настя Либерман, сообщает Starhit. О новой пассии 41-летнего актера известно, что она родом из села Топчиха Алтайского края.

Instagram @nastya.liberman

По словам источников издания, во время учебы в Алтайском государственном аграрном университете возлюбленная Виталия Гогунского подрабатывала танцовщицей в популярном клубе и могла похвастаться большим количеством кавалеров.

«Тогда она и начала подрабатывать в известном стриптиз-клубе. Впрочем, славилась не только этим, но и большим количеством мужчин», — рассказал источник.

Отмечается, что Анастасия Разова перебралась на «пмж» в столицу около месяца назад и за это непродолжительное время успела побывать на Бали, в Доминикане, Риме, Турции, Иордании, Таиланде и ОАЭ. Примечательно, что отдохнуть на недешевых и популярных курортах возлюбленная Виталия Гогунского смогла себе позволить на «скромную» зарплату мастера по наращиванию волос «по самым низким ценам».

По информации издания, Анастасия Разова еще в годы учебы в вузе довольно резко реагировала на вопросы о доходах.

«Тебе ли с трамвая считать мои доходы, убожество», — комментировала девушка приобретение автомобиля.

Знакомая возлюбленной Виталия Гогунского предположила, что девушка и актер познакомились после Нового года.

«С Виталием она, вероятно, познакомилась после Нового года, так как праздники отмечала без него», — цитирует Starhit источник.

Анастасия Разова уже успела выложить в сеть видео, на котором она с Виталием Гогунским ужинает в одном из московских ресторанов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский посетил показ фильма Федора Бондарчука «Вторжение» и поделился впечатлениями от просмотра.

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