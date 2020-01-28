  1. Пятый канал
  4. Военные США подтвердили крушение самолета в Афганистане

Военные США подтвердили крушение самолета в Афганистане

, 10:15 | Василий Заика 51

Причины авиакатастрофы, произошедшей в провинции Газни, в настоящее время выясняются.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Twitter @USFOR_A

Представитель командования американских войск в Афганистане Сонни Леггетт на странице в Twitter подтвердил, что потерпевший крушение в центральной части страны Bombardier E-11A принадлежит контингенту США.

«Американский Bombardier E-11A разбился сегодня в провинции Газни в Афганистане», — написал Сонни Леггетт.

Twitter @USFOR_A

При этом, полковник армии США выразил сомнение в том, что воздушное судно могло быть сбито. По его словам, в настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

«Обстоятельства крушения расследуются, нет никаких указаний на то, что причиной катастрофы стал вражеский огонь. Мы предоставим дополнительную информацию по мере ее поступления», — отметил представитель командования.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места катастрофы военного самолета в Афганистане.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.34
0.54 68.78
0.49
ТОП-5 знаков зодиака, под которыми рождаются самые красивые люди

Последние новости

10:54
«Нельзя наступать на ногу»: Орбакайте сломала лодыжку накануне концертов
10:41
Женщина, подбросившая томской полиции ребенка с ДЦП, попала на видео
10:36
«Давали успокоительное»: Жена Джигарханяна рассказала, как он пережил смерть дочери
10:28
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
10:21
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов
10:15
Военные США подтвердили крушение самолета в Афганистане

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, под которыми рождаются самые красивые люди
Гороскоп на 28 января: растущая Луна в Рыбах активизирует мошенников
Лера Кудрявцева рассказала о реакции мужа на грудь без силикона

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]