Военные США подтвердили крушение самолета в Афганистане

Представитель командования американских войск в Афганистане Сонни Леггетт на странице в Twitter подтвердил, что потерпевший крушение в центральной части страны Bombardier E-11A принадлежит контингенту США.

«Американский Bombardier E-11A разбился сегодня в провинции Газни в Афганистане», — написал Сонни Леггетт.

Twitter @USFOR_A

При этом, полковник армии США выразил сомнение в том, что воздушное судно могло быть сбито. По его словам, в настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

«Обстоятельства крушения расследуются, нет никаких указаний на то, что причиной катастрофы стал вражеский огонь. Мы предоставим дополнительную информацию по мере ее поступления», — отметил представитель командования.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места катастрофы военного самолета в Афганистане.