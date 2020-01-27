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Видео с места катастрофы военного самолета в Афганистане

, 19:16 | Сергей Зеленский 161

Ответственность за крушение воздушного судна взяло на себя движение «Талибан»*.

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Фото, видео: podrobnosti.ua, Социальные сети

Появилось видео с места крушения самолета в центральной афганской провинции Газни на территории, подконтрольной движению «Талибан»*.

Сообщается, что разбившееся воздушное судно могло принадлежать Военно-воздушным силам США. Пентагон начал расследование обстоятельств произошедшего, однако представитель ведомства Бэтт Риордан заявила, что до сих пор остается неясным, какой стране принадлежал разбившийся самолет.

На кадрах видно, что самолет частично выгорел.

По некоторым данным, это был военный самолет и мог использоваться подрядчиками коалиции. Очевидцы происшествия сообщили, что местные жители извлекли тело пилота, который «был иностранцем». Всего на борту могли находиться 15 человек.

Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за крушение воздушного судна в провинции Газни и подтвердило, что это был именно американский военный самолет США.

Ранее 5-tv.ru передавал, что разбившееся воздушное судно могло принадлежать компании Ariana Afghan Airlines, а на его борту, предположительно, находились порядка 100 человек.

* — запрещено в РФ.

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