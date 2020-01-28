Ирина Шейк рассказала о причинах расставания с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк впервые откровенно прокомментировала расставание с американским актером Брэдли Купером. Пара распалась весной прошлого года после четырех лет совместной жизни. Несмотря на появление множества слухов и версий о причинах развода, Ирина Шейк хранила молчание и поделилась своими переживаниями только сейчас в интервью британскому Vogue, став героиней мартовского номера журнала.

«Я думаю, что во всех хороших отношениях вы приносите лучшее и худшее — это просто человеческая природа. Два замечательных человека не обязательно составляют хорошую пару. Я думаю, нам очень повезло, что мы испытали то, что у нас было друг с другом. Жизнь без „Б“ — это новая почва», — сказала Ирина.

По мнению модели, на ее отношения с мужчинами влияет жесткость, которая коренится в непростом детстве и в воспитании. Ирина рано потеряла отца и считала себя ответственной за мать и старшую сестру. Возможно именно черты характера повлияли на разлад в отношениях с Купером.

«Я всегда чувствовала, что родилась не в том теле, чувствовала, что должна быть мальчиком… Я не знаю почему. Может быть, потому, что отец всегда хотел мальчика. Когда он умер, я подумала: «Так как я парень, теперь моя очередь заботиться о семье. Я сказала себе, что никогда не выйду замуж. Конечно, позже я переросла это, и мне нравится быть женщиной. Но я помню это чувство», - разоткровенничалась Шейк.

«Я думаю, что некоторые люди действительно боятся этой холодности. Я также думаю, не многие знают, что под всем этим прячется хороший, милый человек, который плачет, давая интервью», — добавила она.

Ирина признается, что воспитывать одной маленькую дочь временами ей бывает очень трудно.

«Трудно найти баланс между тем, чтобы быть матерью-одиночкой, работающей женщиной и воспитателем. Поверь мне, бывают дни, когда я просыпаюсь и говорю: «Боже мой, я не знаю, что делать, я разваливаюсь на части», — рассказала модель.

Недавно, как рассказывал 5-tv.ru, появились слухи, что у Ирины Шейк появился новый бойфренд — ее часто видят с британским фэшн-фотографом Рованом Папье. Это косвенно подтвердила и сама модель, опубликовав фото мужчины в своей постели. Тем временем Брэдли Купер увлекся «новой девушкой Бонда» — актрисой Аной де Армас.