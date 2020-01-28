«Джанлука отдыхает»: Газманов взорвал сеть «горячими» танцами в плавках

Известный российский эстрадный певец Олег Газманов показал в Instagram, как проходит его отдых на Мальдивах. Вместе с супругой артист нежится под солнечными лучами, купается в море, любуется местными пейзажами и при этом не забывает веселиться. На своей странице в социальной сети исполнитель опубликовал видео, на котором зажигательно танцует у бассейна в одних плавках, после чего стремительно ныряет в воду.

«Горячие» пляски Газманова вызвали бурную реакцию в сети. Одних позабавило то, что 68-летний певец отрывается в отпуске. Другие, напротив, увидели в музыканте образец для подражания, отметив, что он никогда не теряет свое чувство юмора. Кто-то не смог сдержать эмоций при виде мускулистого тела исполнителя, а некоторые сравнили его танцы в трусах с видеороликами «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки.

«Джанлука отдыхает!»

«В любом возрасте хороши!»

«Молодец, Олег! Респект вам! У нас свой Джанлука есть!»

«Обожаю вас!» — восхищались фолловеры.

Instagram @gianlucavacchi

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Газманов чуть не бросил будущую жену из-за ее отказа.