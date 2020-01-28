  1. Пятый канал
  4. «Джанлука отдыхает»: Газманов взорвал сеть «горячими» танцами в плавках

«Джанлука отдыхает»: Газманов взорвал сеть «горячими» танцами в плавках

, 14:10 | Карина Бернтгольц 1 508

Российский певец показал в Instagram, как зажигает на Мальдивах.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @oleggazmanov

Известный российский эстрадный певец Олег Газманов показал в Instagram, как проходит его отдых на Мальдивах. Вместе с супругой артист нежится под солнечными лучами, купается в море, любуется местными пейзажами и при этом не забывает веселиться. На своей странице в социальной сети исполнитель опубликовал видео, на котором зажигательно танцует у бассейна в одних плавках, после чего стремительно ныряет в воду.

«Горячие» пляски Газманова вызвали бурную реакцию в сети. Одних позабавило то, что 68-летний певец отрывается в отпуске. Другие, напротив, увидели в музыканте образец для подражания, отметив, что он никогда не теряет свое чувство юмора. Кто-то не смог сдержать эмоций при виде мускулистого тела исполнителя, а некоторые сравнили его танцы в трусах с видеороликами «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки.

«Джанлука отдыхает!»

«В любом возрасте хороши!»

«Молодец, Олег! Респект вам! У нас свой Джанлука есть!»

«Обожаю вас!» — восхищались фолловеры.

Instagram @gianlucavacchi

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Газманов чуть не бросил будущую жену из-за ее отказа. 

Читайте также

-2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.83
0.49 69.23
0.45
С ними спорить опасно: ТОП-4 самых злых знаков зодиака

Последние новости

15:37
«Придется подождать»: директор Орбакайте о травме певицы
15:30
«Гастролер» Максим Галкин улетел в Тасманию без Пугачевой
15:21
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
15:15
«Кто позарится на мои кости!» — Виктория Боня высмеяла слухи о своей пропаже
15:07
Песков назвал оскорбительными слова Зеленского о вине СССР за начало Второй мировой
15:02
Обеспечение равных возможностей для детей и молодежи обсуждают в Сочи

Сейчас читают

Невероятная история любви Коби Брайанта и его жены Ванессы Лайне
Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]