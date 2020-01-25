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  4. «Или поженимся, или…»: Олег Газманов чуть не бросил будущую жену из-за ее отказа

«Или поженимся, или…»: Олег Газманов чуть не бросил будущую жену из-за ее отказа

, 10:11 | Василий Заика 111

Марина Газманова рассказала подписчикам о непростом эпизоде в отношениях с музыкантом.

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Фото, видео: Instagram @oleggazmanov

Супруга Олега Газманова Марина на своей странице в Instagram поведала подписчикам о непростом эпизоде в отношениях с музыкантом. По словам 50-летней жены исполнителя, прежде чем пойти в ЗАГС, они прожили около шести лет в гражданском браке.

Марина Газманова отмечает, что на тот момент подобного рода отношения ее полностью устраивали. В определенный момент певец принял решение сделать возлюбленной предложение.

«Олег сделал мне официальное предложение — руки, сердца и штампа в паспорте! Я заартачилась и не согласилась! И так все было хорошо, зачем что-то менять, не буди лихо пока тихо… а Олег обиделся сильно и выплеснул чувства в песню!» — вспоминает Марина Газманова.

 
 
 
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Песня Прощай получилась у Олега при не очень моих приятных воспоминаниях! Олег сделал мне официальное предложение — руки, сердца и штампа в паспорте! Я заартачилась и не согласилась! И так всё было хорошо, зачем что-то менять, не буди лихо пока тихо..... , а Олег обиделся сильно и выплеснул чувства в песню! Принёс мне записанный вариант произведения, говорит или поженимся, или вот тебе последний подарок! Ведь какой… придумайте какой? Вскоре мы поженились и у нас родилась Марианна! А вам как предложение сделали? Прощай, это значит, что мы никогда, это значит, что нечем дышать, Это значит веками не спать, стала слишком широкой кровать для меня одного. Прощай, будет долго твой запах летать, и твой смех, отражаясь от стен, На бокалах звенеть и дрожать в зеркалах нашу жизнь продолжать, продолжать отражать. И бессонными ночами рядом с женщиной чужой вспомню, птиц, что кричали, унося мою любовь… И бессонными ночами боль накроет, как прибой, унесёт река печали за собой… Прощай, видно мы не умеем прощать, видно трудно так долго мечтать, Видно срок у любви всё же есть, если стали мы к ней привыкать, от себя отпускать. Прощай, видно где-то мы сбились с пути и дороги назад не найти, Но в привычном тумане из слов продолжаем куда-то идти, позабыв про любовь. И бессонными ночами рядом с женщиной чужой вспомню, птиц, что кричали, унося мою любовь… И бессонными ночами боль накроет, как прибой, унесёт река печали за собой… Прощай, я не верил, что такая будет боль. Прощай, во Вселенной стало меньше на одну любовь… Прощай, я не верил, что такая будет боль. Прощай, во Вселенной стало меньше на одну любовь… (О. Газманов) #8мартаконцерт #всепеснитолькоолюбви #газмановолег #газмановамарина #love #live #прощай #любовь #instagood #instagram #goodday #me @oleggazmanov ❤️

Публикация от  Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova)

Супруга Газманова отмечает, что певец вскоре после произошедшего принес ей уже записанный вариант песни «Прощай» и поставил условие — «или поженимся, или вот тебе последний подарок».

Вскоре пара узаконила отношения и через пять месяцев после бракосочетания у пары появилась на свет дочь Марианна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Газманова трогательно поздравила сына с днем рождения.

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