«Или поженимся, или…»: Олег Газманов чуть не бросил будущую жену из-за ее отказа

Супруга Олега Газманова Марина на своей странице в Instagram поведала подписчикам о непростом эпизоде в отношениях с музыкантом. По словам 50-летней жены исполнителя, прежде чем пойти в ЗАГС, они прожили около шести лет в гражданском браке.

Марина Газманова отмечает, что на тот момент подобного рода отношения ее полностью устраивали. В определенный момент певец принял решение сделать возлюбленной предложение.

«Олег сделал мне официальное предложение — руки, сердца и штампа в паспорте! Я заартачилась и не согласилась! И так все было хорошо, зачем что-то менять, не буди лихо пока тихо… а Олег обиделся сильно и выплеснул чувства в песню!» — вспоминает Марина Газманова.

Супруга Газманова отмечает, что певец вскоре после произошедшего принес ей уже записанный вариант песни «Прощай» и поставил условие — «или поженимся, или вот тебе последний подарок».

Вскоре пара узаконила отношения и через пять месяцев после бракосочетания у пары появилась на свет дочь Марианна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Газманова трогательно поздравила сына с днем рождения.