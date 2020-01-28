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Собчак, Богомолов, Песков, Навка и другие звезды посетили выставку работ Дали

, 19:01 | Валентин Черников 70

Российские знаменитости отметились в Центральном выставочном зале «Манеж».

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Vit Simanek, Instagram @tatiana_navka, @samburskaya, @steshamalikova, @xenia_sobchak

Российские знаменитости отметились в Центральном выставочном зале «Манеж». 27 января там состоялось открытие выставочного проекта «Сальвадор Дали. Магическое искусство». Первыми с экспозицией ознакомились Ксения Собчак и Константин Богомолов, Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Екатерина и Александр Стриженовы, Павел Лунгин, Стефания Маликова, Настасья Самбурская и другие.

Для погружения в работы великого художника Ксения Собчак выбрала серый костюм, который она дополнила бежевой сумкой-мешком и сапогами под ее цвет. Ее супруг, режиссер Богомолов ограничился строгим костюмом с отливом.

Фигуристка Татьяна Навка появилась на вернисаже в пиджаке и брюках молочного цвета с красной квадратной сумочкой в тон помаде. Ее супруг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков надел привычный синий костюм в полоску.

Instagram @tatiana_navka

Супруги Стриженовы вышли в свет вместе с дочерью Александрой. Все трое оделись в черные пиджаки. Разве что семейная пара решила выделить обувь и выбрала для нее белый цвет.

Дочь Дмитрия Маликова примерила для выставки стильный серый костюм-тройку в полоску, а актриса Настасья Самбурская удивила броским образом: черная блузка с белым принтом и наплечниками, длинная кожаная юбка, черная шапочка и красные сапоги, которые она не подчеркнула макияжем или аксессуарами. Для создания настроения в духе Дали звезда нарисовала на веках глаза.

Ранее 5-tv.ru писал, что Самбурская снялась на перроне в стиле ретро.

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