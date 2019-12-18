Медики присоединились к общенациональной забастовке во Франции

Во Франции к общенациональной забастовке присоединились медики. На улицах Парижа этих манифестантов легко заметить по белым халатам и картонным гробам с напечатанными лозунгами. Врачи выступают против урезания бюджетов столичных больниц. В медучреждениях не хватает персонала, пациенты вынуждены часами ждать своей очереди. Зафиксированы случаи, когда люди умирали прямо в больничных коридорах.

«Каждый день мы сталкиваемся с проблемами. Нам не хватает работников. Не хватает коек. Мы вынуждены выписывать пациентов, которые на самом деле до сих пор больны. Это представляет опасность для их жизни!» — рассказывает медсестра Флоренс Хесмати.

В прошлом месяце правительство пообещало выделить миллиард евро, чтобы решить финансовые проблемы столичных больниц. Но денег до сих пор нет. Больше сотни врачей планируют уволиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о радикалах, которые устроили накануне в Париже настоящий погром.