Архив к 20-летию Владимира Путина у власти пополнился новыми фото и видео

На сайте Кремля появилось продолжение медиа-архива Владимира Путина. Где собраны эксклюзивные фото и видео материалы с 2010 по 2014 годы. Есть кадры, как Путин в ранге премьера в Кроноцком заповеднике участвует в научном эксперименте. С помощью специального арбалета надо взять кожу кита для генетического анализа.

В 2011 началась подготовка к домашней зимней Олимпиаде. Путин смотрит тренировки фигуристов. А на еще одной фотографии дает автограф будущей олимпийской чемпионке.

Есть снимки, на которых президент играет в керлинг. 2014 год стал едва ли не самым насыщенным. Победа россиян на домашней Олимпиаде. И переворот на Украине. Воссоединение с Крымом, западные санкции и ответные меры России. События 2014 предопределили развитие страны и отношения с другими странами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Нетаньяху вылетит от Трампа к Путину для обсуждения «сделки века».