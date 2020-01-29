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Наталья Штурм высмеяла «исчезновение» Бони и Андрейченко

, 7:15 | Мия Субботина 101

Певица опубликовала на своей странице в социальной сети язвительный пост, в котором обвинила женщин в пиаре.

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Фото, видео: Instagram @nataliashturm

Певица Наталья Штурм резко высказалась о двух «исчезнувших» на днях знаменитостях: актрисе Наталье Андрейченко и телеведущей Виктории Боне. Звезда 90-х разместила в своем Instagram-аккаунте язвительный пост, в котором обвинила женщин в пиаре.

«Люди волнуются? Пока не нашлись — да. Такой у нас народ. Ждет, что будет, дает советы, переживает, сглатывая слюну», — написала артистка.

Instagram @nataliashturm

Штурм отметила, что как только Боня найдется, то ее просто «сожрут» подписчики, «да так, что косточек не оставят». Исполнительница оказалась права, правда не угадала насчет «исчезнувшей»: фанаты обрушились с критикой на Андрейченко за то, что она специально решила исчезнуть на несколько дней, никого не предупредив, ради черного пиара.

Также известно, что нашлась и Виктория Боня, которая заверила пользователей соцсети, что у нее все хорошо и беспокоится не о чем. По ее словам, она скоро восстановит свой профиль в Instagram.

Наталья решила иронично заметить, что в произошедшем виноваты мужчины.

«Мужики по всем виноваты. Из-за них наши красавицы страдают и ищут ухода на „платформы, в параллельные миры и измененные сознания“. Крушение семьи, потеря надежд, разочарование. И мучительные поиски лекарства, которое излечит больные души», — резюмировала знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Штурм вызвала недоумение подписчиков своим хэштегом.

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