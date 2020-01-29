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Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями

, 6:44 Эфирная новость 6

Информация о распределении обязанностей между вице-премьерами РФ в правительстве опубликована на сайте кабмина.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами. Информация об этом появилась на сайте правительства.

Так, первый зампред Андрей Белоусов займется экономикой, нацпроектами и транспортом. Дмитрию Григоренко поручили контролировать исполнение законов, а также вопросы госслужбы.

Вице-премьер Виктория Абрамченко будет отвечать за экологию, сельское хозяйство, охрану окружающей среды и оборот недвижимости. За Юрием Борисовым закрепили промышленность, энергетику, оборону и безопасность. Татьяна Голикова будет заниматься здравоохранением, демографией, наукой и образованием.

А Алексей Оверчук — международной политикой. Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие российских регионов, в особенности Дальним Востоком.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мишустин назначил Илью Гудкова главой «Российского экологического оператора».

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