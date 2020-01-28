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Мишустин назначил Илью Гудкова главой «Российского экологического оператора»

, 7:42 | Светлана Александрова 9

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства России. Должность пустовала с ноября 2019 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian State Duma, Kremlin Pool, Константин Кокошкин; РИА Новости / Александр Натрускин, Евгений Биятов; Известия / Константин Кокошкин

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой госкомпании «Российский экологический оператор» Илью Гудкова. Распоряжение об этом опубликовано 27 января на официальном сайте правительства РФ.

«Назначить Гудкова Илью Эдуардовича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами „Российский экологический оператор“ сроком на три года», — говорится в документе.

Прежний руководитель компании Денис Буцаев ушел в отставку в ноябре прошлого года. Обязанности гендиректора исполнял его заместитель по взаимодействию с госорганами Сергей Королев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана по указу президента РФ в январе 2019 года с целью, как указано на сайте компании, обеспечения реализации норм законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами в России, а также развития и совершенствования этой сферы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молодые российские ученые, принимавшие участие в конкурсе «Цифровой прорыв», придумали, как дать возможность россиянам заработать на раздельном сборе мусора.

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