Мишустин назначил Илью Гудкова главой «Российского экологического оператора»

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой госкомпании «Российский экологический оператор» Илью Гудкова. Распоряжение об этом опубликовано 27 января на официальном сайте правительства РФ.

«Назначить Гудкова Илью Эдуардовича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами „Российский экологический оператор“ сроком на три года», — говорится в документе.

Прежний руководитель компании Денис Буцаев ушел в отставку в ноябре прошлого года. Обязанности гендиректора исполнял его заместитель по взаимодействию с госорганами Сергей Королев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана по указу президента РФ в январе 2019 года с целью, как указано на сайте компании, обеспечения реализации норм законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами в России, а также развития и совершенствования этой сферы.

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