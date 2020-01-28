  1. Пятый канал
  4. Кадры с места жестокого убийства депутата из «Единой России» и его жены под Ростовом

Кадры с места жестокого убийства депутата из «Единой России» и его жены под Ростовом

, 22:21 | Игорь Рязов Эксклюзив 158

В распоряжение 5-tv.ru оказалось видео, снятое у коттеджа, в котором нашли мертвыми Андрея Алабушева и его супругу Ольгу.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

Депутата Законодательного собрания Ростовской области от партии «Единая Россия» Андрея Алабушева и его жену Ольгу обнаружили убитыми в частном доме. 5-tv.ru публикует видео, снятое у коттеджа, в котором нашли погибших супругов.

На кадрах с места происшествия можно увидеть дом, в котором нашли мертвыми депутата от «Единой России» и его жену. У здания стоит множество автомобилей. В том числе полицейская машина с включенными проблесковыми маячками. Вокруг дома ходят правоохранители.

Как сообщал 5-tv.ru, тела Андрея Алабушева и его супруги обнаружили в коттедже в городе Зернограде под Ростовом-на-Дону. У убитых зафиксировали открытые черепно-мозговые травмы, а также следы побоев.

Позже в главке Следственного комитета по региону с оговоркой о предварительности сообщили, что на телах убитых обнаружены рубленые раны. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство».

Читайте также

Петербургского подростка задержали по подозрению в жестоком убийстве отчима

Участник убийства россиянина в США получил 100 лет тюрьмы
Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.83
0.49 69.23
0.45
С ними спорить опасно: ТОП-4 самых злых знаков зодиака

Последние новости

23:12
Видео с места наезда девушки на BMW на пешеходов в центре Петербурга
23:02
Обвиняемый в стрельбе на фабрике «Меньшевик» признан невиновным
22:46
Архив к 20-летию Владимира Путина у власти пополнился новыми фото и видео
22:33
Как сегодня выглядят модели из парфюмерной рекламы «нулевых»
22:21
Кадры с места жестокого убийства депутата из «Единой России» и его жены под Ростовом
22:09
Жители России оформили рекордное число автокредитов за шесть лет

Сейчас читают

Кейт Миддлтон не удержала мини-юбку под сильными порывами ветра
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов
В Росгидромете назвали предстоящий февраль необычным

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]