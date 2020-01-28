Кадры с места жестокого убийства депутата из «Единой России» и его жены под Ростовом

Депутата Законодательного собрания Ростовской области от партии «Единая Россия» Андрея Алабушева и его жену Ольгу обнаружили убитыми в частном доме. 5-tv.ru публикует видео, снятое у коттеджа, в котором нашли погибших супругов.

На кадрах с места происшествия можно увидеть дом, в котором нашли мертвыми депутата от «Единой России» и его жену. У здания стоит множество автомобилей. В том числе полицейская машина с включенными проблесковыми маячками. Вокруг дома ходят правоохранители.

Как сообщал 5-tv.ru, тела Андрея Алабушева и его супруги обнаружили в коттедже в городе Зернограде под Ростовом-на-Дону. У убитых зафиксировали открытые черепно-мозговые травмы, а также следы побоев.

Позже в главке Следственного комитета по региону с оговоркой о предварительности сообщили, что на телах убитых обнаружены рубленые раны. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство».